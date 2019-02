IND. FV, Viola: niente hotel Là di Moret a Udine

Niente hotel Là di Moret per la Fiorentina domani sera: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la squadra di Stefano Pioli per il ritiro di Udine di domani sera ha scelto di tornare nell’hotel nel centro della città dove la formazione viola ha pernottato alla vigilia del recupero contro i friulani nello scorso campionato (vittoria per 2-0 con reti di Vereotut su rigore e di Simeone), dopo che la sfida del 4 marzo era stata rimandata per la tragica morte di Davide Astori. Per preparare una gara chiave per la corsa all'Europa ma soprattutto in segno di rispetto per un luogo che non potrà più essere visto come normale, il club viola ha scelto dunque di scartare a priori l’albergo (situato in periferia della città) dove è deceduto il numero 13 viola circa un anno fa nella notte tra il 3 e il 4 marzo.