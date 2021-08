FIORENTINA, Giovanili viola: ecco il punto

La nuova stagione è pronta ad iniziare e non solo per la prima squadra della Fiorentina ma anche per le proprie giovanili. Per quanto riguarda la Fiorentina Primavera allenata da mister Alberto Aquilani è andata in ritiro a Fiumalbo per preparare l'esordio al Torneo di Vignola. L’under 18 e l’under 17 è stata in Mugello, mentre sono rimasti a Firenze gli Under 16, che si alleneranno al Barco, e gli Under 15, di scena alle Due Strade.

Gli allenatori che siederanno sulle panchine delle giovanili viola sono già stati tutti scelti. La Fiorentina, infatti, nei giorni scorsi ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, l’organico degli allenatori per le panchine delle squadre Nazionali in merito alla stagione 2021/2022. Eccolo di seguito:

Primavera: Alberto Aquilani

Under 18: Christian Papalato

Under 17: Daniele Galloppa

Under 16: Marco Capparella

Under 15: Nicola Magera