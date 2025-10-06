Fiorentina, giorno libero per i viola nel day after della sconfitta con la Roma

vedi letture

Ieri sera si è conclusa la sesta giornata di Serie A e adesso è arrivato il momento della seconda sosta nazionali della stagione. Gli undici calciatori gigliati convocati con le rispettive nazionali (Kean, Piccoli, Nicolussi Caviglia, Martinelli, Fortini, Ndour, Sohm, Pongracic, Gudmundsson, Kospo e Dzeko) da ieri sera hanno iniziato a muoversi per presentarsi nei vari ritiri.

Per chi rimarrà al Viola Park invece gli allenamenti riprenderanno mercoledì pomeriggio. Nonostante la terza sconfitta in sei gare di campionato e il momento negativo Stefano Pioli ha concesso una giornata libera ai suoi ragazzi per cercare un po' di serenità prima di riprendere il lavoro in vista della ripresa del campionato in programma domenica 19 ottobre alle 20.45.