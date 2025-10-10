Italia, la probabile formazione per l'Estonia: c'è Kean. Gli altri viola in tribuna?
Tra meno di 24 ore l'Italia del CT Gattuso scende in campo per il primo dei due appuntamenti che la vedranno protagonista per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Ad attenderla a Tallin c'è l'Estonia già battuta nella prima sfida, la volontà degli azzurri però è non rischiare di perdere almeno il secondo posto del girone e poi chissà, sperare in un passo falso della Norvegia.
Per la partita contro l'Estonia, Gattuso si prepara a confermare il 4-4-2 già visto nelle scorse uscite, con l'attaccante della Fiorentina Moise Kean a fare da perno davanti e al suo fianco Retegui. In crescita le quotazioni di Raspadori nel ruolo di esterno mentre dall'altra parte dovrebbe toccare a Spinazzola. In porta Donnarumma, dietro Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco, a centrocampo invece giocheranno Barella e Tonali. Pochissime chance per gli altri due viola Nicolussi Caviglia e Piccoli che anzi rischiano di vedere la partita dalla tribuna.
