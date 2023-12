FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Messa in banca la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la Fiorentina torna subito al lavoro per preparare la sfida con la Roma, in programma domenica sera all'Olimipico alle 20:45. Quest'oggi, la squadra di Italiano scenderà in campo al Viola Park alle 14:30, per la consueta seduta d'allenamento.