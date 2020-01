FIORENTINA-GENOA 0-0: RIVIVI IL LIVE DI FV!

90' +6 - A terra Pinamonti. Punita la sbracciata di Milenkovic ai suoi danni. Punizione sulla trequarti per il Genoa, quando manca poco alla fine.

90' +4 - Ammonito Caceres! Punito un suo intervento a valanga ai danni di Biraschi. Ed era anche lui diffidato: al pari di Milenkovic salterà la trasferta con la Juventus.

90' +2 - BENASSI! Arriva a colpire di testa il cross di Lirola dalla fascia destra, ma è un impatto impreciso. Palla che non arriva nemmeno nei pressi della porta. Ammonito poi Sturaro, probabilmente per proteste.

90' +1 - Gran salvataggio difensivo di Maxi Olivera, autore di un recupero che impedisce la facile conclusione a Sanabria! Segnalato intanto il recupero: saranno ben sei i minuti addizionali.

90' - Ultimo cambio di Nicola. Esce Behrami, fischiato dai suoi ex tifosi, ed entra Jagiello. Angolo Genoa, poi.

89' - PINAMONTI! MA ANCORA SUPER DRAGOWSKI! Pinamonti viene incredibilmente lasciato solo dalla difesa di casa sul lancio di Sturaro: l'attaccante arriva a tu per tu con Dragowski, e il suo mancino è parato da un intervento miracoloso, stile hockey, del polacco!

88' - LIROLA! Svirgola il destro! Bella azione viola sulla sinistra, con Chiesa liberato da un colpo di tacco di Eysseric. Traversone mancino che arriva sul destro al volo di Lirola, ma lo spagnolo impatta troppo d'esterno.

87' - OLIVERA! Lunga serie di palloni messi dentro dai viola, con l'ultimo entrato Olivera che conclude la trama calciando di potenza da fuori. Palla larga però, che non inquadra lo specchio.

86'Barreca mette giù Chiesa: punizione sulla trequarti, lato destro, per la Fiorentina.

85' - BIRASCHI! Gli dice di no un Dragowski ancora ispiratissimo! Schema genoano dalla bandierina che porta Ghiglione al cross, sulla cui incornata è però ancora reattivo il portiere di casa. Sul seguente corner calcia di alleggerimento Barreca, spedendo alto.

84' - MILENKOVIC RISCHIA L'AUTOGOL! Il serbo svirgola il cross di Ghiglione, rischiando di beffare Dragowski che però aggiunge un ottimo intervento di riflessi alla sua serata. Angolo.

83' - Rientra intanto in campo Barreca, che aveva lasciato il terreno di gioco poco fa dopo aver ricevuto un colpo.

82' - Arriva anche l'ultima sostituzione di Iachini: prima presenza stagionale di Maxi Olivera, rientrato dal prestito al Paraguay e pronto a rimpiazzare Venuti.

81' - Vlahovic prova una girata di prima, calciando il cross di Benassi. Fa muro con il corpo Romero: palla che arriva a Perin.

80' - Sul successivo calcio d'angolo viene fischiato un fallo in attacco di Benassi, il quale reagisce in maniera incredula alla chiamata di Orsato.

79' - CHIESA! Semina Criscito con una finta di corpo, allungando a tutta velocità verso l'area avversaria: si libera sul destro, strozzato da Romero e parato poi da Perin. Infuriato Vlahovic: voleva il pallone.

78' - Buona lettura difensiva di Venuti su Ghiglione, costretto a commettere fallo. Punizione conquistata nella propria area dal laterale di casa.

77' - Vlahovic riesce a passare oltre Romero, subendo poi il ritorno prima di guadagnare comunque corner. Sul quale però Perin può uscire tranquillamente in presa alta.

76' - Ammonito Venuti! Punita una sua strattonata su Ghiglione, che gli stava sfuggendo.

75' - Né Pinamonti né Sturaro riescono ad addomesticare il cross di Ghiglione. La sfera arriva comodamente a Dragowski.

74' - Recupero palla di Benassi e contropiede viola, con Vlahovic che punta in solitaria l'area avversaria. Un intervento perfetto di Criscito, però, gli sbarra la strada.

72' - Sul traversone di Pulgar fa buona guardia Perin, uscendo con i pugni.

71' - EYSSERIC! Mancino da fuori area provato dal francese, che trova però la risposta di Perin, reattivo nel tuffarsi. Sul prosieguo ancora Eysseric, stavolta con il destro e un cross. La deviazione di Behrami per poco non aggiunge pericolosità, concedendo però solo angolo ai viola

70' - Secondo cambio anche nel Genoa. Esce Favilli, al suo posto c'è Pinamonti.

69' - Chiesa non riesce a calciare! Lo stesso poco dopo Pezzella: nessuno dei due ha sfruttato la situazione pericolosa generata dal cross di Pulgar.

68' - Behrami atterra un Vlahovic scatenato palla al piede in transizione. Punizione di poco fuori area per i viola.

66' - Lirola va a contrarre il cross di Barreca, mandando il Genoa dalla bandierina. Calcio d'angolo.

65' - Si rialza sulle sue gambe Castrovilli, piuttosto assente nello sguardo. Esce dal campo l'8 viola. Al suo posto inserito in tutta fretta Eysseric.

64' - Orsato fischia e ferma il gioco, perché c'è Castrovilli a terra. Non sembra aver subito un colpo, piuttosto pare stranito e pallido. Entrano i sanitari.

63' - SCHONE! Va lui con il destro: supera la barriera, ma c'è troppa potenza nel suo tentativo. Palla alta.

62' - Prima della battuta arriva la prima sostituzione di Nicola: esce Pandev, ed entra Sanabria.

61' - Pezzella mette giù Favilli di spalle poco fuori dall'area di rigore, concedendo una punizione molto invitante ai rossoblu.

60' - Castrovilli punta Biraschi sulla fascia sinistra: il difensore tiene bene, e ferma l'avanzata del numero 8 in area di rigore.

59' - Primo cambio della partita, lo opera Iachini: esce Cutrone, ed entra Vlahovic. Cambia la punta di peso.

58' - Dialogano bene Cutrone e Benassi, ma il tocco di ritorno di quest'ultimo, ben contenuto da Romero, è davvero troppo debole. Ci arriva comodamente Perin.

57' - Lirola arriva bene sul fondo lungo la fascia destra. Cross basso invitante dello spagnolo, sul quale però nessuno dei tanti compagni in area riesce ad arrivare.

55' - CUTRONE! Fuori di poco! Bella trama della squadra di casa, con Lirola che trova Benassi centralmente: sponda di prima per la conclusione al volo di Cutrone che però colpisce troppo d'esterno e manda largo.

54' - BARRECA! Prova a sorprendere Dragowski con una conclusione da posizione di cross. Parzialmente incerto l'estremo difensore polacco, che fa comunque sua la sfera.

52' - MILENKOVIC! Scalda il destro da lontanissimo, trovando l'angolazione giusta ma non la potenza necessaria per sorprendere Perin. Blocca facile il portiere ospite.

51' - Venuti mette in mezzo un cross troppo profondo, sul quale non riesce ad arrivare nessuno.

50' - Sturaro! Non riesce a colpire la sponda aerea di Biraschi sul secondo palo, mancando del tutto il pallone in acrobazia. Rinvio dal fondo per la Fiorentina.

49' - Lirola chiude Sturaro sul lancio profondo di Biraschi. Angolo per il Genoa.

48' - Romero allontana l'iniziale cross di Pulgar. Sfera che però rimane ai viola: Chiesa per Venuti, sul cui cross Castrovilli arriva in equilibrio precario e colpisce male di testa.

47' - Romero affonda l'intervento su Chiesa, commettendo fallo e concedendo una punizione offensiva sul lato destro alla squadra di casa.

46' - Inizia il secondo tempo! Risultato ancora fermo sullo 0-0.

18:48 Finisce qui il primo tempo! Nessun gol all'intervallo tra Fiorentina e Genoa, nonostante le molteplici occasioni. Da una parte una traversa di Milenkovic, dall'altra un calcio di rigore che Criscito si è visto parare da Dragowski. Per il momento, solo 0-0.

45' - Segnalato un minuto di recupero.

43' - Barreca va verticalmente a cercare Pandev, che però non aggancia. Chiude Venuti.

42' - Sturaro colpisce di testa sul secondo palo un pallone crossato da Biraschi. Cercava una sponda per Favilli, ma il pallone termina dalle parti di Dragowski.

41' - Rimane anche a terra Schone: qualche problema per lui, che però dopo poco si rialza. Fischi del pubblico.

40' - Uscita un po' difficoltosa per il Genoa, finché non viene coinvolto Schone. Il danese viene atterrato da Chiesa, ed è punizione per la squadra ospite.

39' - Ammonito Favilli! Ha atterrato Chiesa, che stava uscendo palla al piede dopo il recupero di Benassi a seguito della punizione non giocata benissimo dagli ospiti.

38' - Ammonito Milenkovic! Punito il fallo su Favilli con il giallo, che vedrà il serbo assente all'Allianz Stadium per la gara contro la Juve. Gomito troppo largo.

35' - Dieci minuti poco più, e il recupero, da qui alla fine del primo tempo. Punteggio sullo 0-0, ma entrambe le squadre avrebbero potuto segnare almeno un gol a testa, a livello di occasioni.

33' - CHIESA! Parte da sinistra, accentrandosi centralmente fino al limite dell'area prima di tentare un tiro a giro verso il secondo palo. Palla che si perde larga di poco rispetto al legno, bassa.

31' - Ammonito Schone! Il danese, fermato da Pezzella, ha trattenuto vistosamente il capitano viola. Prima sanzione di oggi nel Genoa.

30' - Behrami si lamenta per una chiamata arbitrale: è stata giudicata fallosa una sbracciata ai danni di Caceres, e lo svizzero non ci sta.

29' - Un paio di schemi tentati su una punizione offensiva sulla trequarti, con la difesa rossoblu che però si salva prima. Alla fine l'azione è conclusa da un fallo in attacco di Cutrone ai danni di Criscito.

28' - CHIESA! Splendida iniziativa centrale di Lirola, che scappa a tutti palla al piede e apre su Chiesa. Il 25 viola calcia col destro, ma non incrocia bensì ci prova sul primo palo: sfera che sbatte sull'esterno della rete.

26' - Rischia un clamoroso pasticcio Caceres, che battendo una punizione a favore serve Favilli sulla propria trequarti. Per sua fortuna Pandev non arriva sul tocco filtrante.

25' - Prima parte di questo primo tempo davvero ben giocata, con alti ritmi e molte occasioni per segnare da ambo le parti.

23' - CUTRONE! Uno schema mal riuscito lancia Chiesa in ripartenza a campo aperto. Palla per Cutrone che, pur da posizione defilata, non ci pensa troppo su e incrocia col destro. Palla larga.

22' - FAVILLI! Vicino al gol! Schone trova il varco sulla destra per Ghiglione. Pallone arretrato per Favilli, che calcia di mancino dal limite. Milenkovic sporca il tiro, che va largo di poco. È comunque corner Genoa.

21' - Cross di Barreca da sinistra, facilmente raccolto da Dragowski in uscita. Castrovilli poi prova a seminare tutti sul fronte opposto, venendo chiuso e scortato oltre la linea di fondo da Biraschi.

20' - Prova ad uscire con il possesso palla il Genoa, che ha sprecato dal dischetto qualche minuto fa la chance di portarsi in vantaggio.

19'- Favilli! Riesce ad arrivare lui a colpire di testa sul cross profondissimo da sinistra, ma è una sorta di passaggio per Dragowski!

18' - Fischiato fallo di Benassi in area di rigore, o più probabilmente un successivo tocco falloso di Chiesa, in un'azione piuttosto caotica. Sta di fatto che il fischio di Orsato concede la punizione alla difesa ospite.

16' - Confusione nell'area genoana, con la Fiorentina che ha subito reagito al rigore sbagliato dal Genoa, con parata di Dragowski ai danni di Criscito. Si salva però la retroguardia rossoblu dal lungo assalto.

15' - CRISCITO! PARA DRAGOWSKI! Calcia forte e centrale il capitano del Genoa, trovando però la risposta coi piedi del portiere viola!

14' - RIGORE PER IL GENOA! E ammonito Pezzella! Favilli lo ha lasciato sul posto di potenza, prima di entrare in area di rigore. L'argentino lo stende, e concede rigore, oltre a prendersi il primo giallo del match.

13' - Cutrone non crede al pallone servito da Chiesa! Lancio di Lirola verso Cutrone, fatto passare da Chiesa. Si alza la bandierina del guardalinee ma non fischia Orsato: si fermano in molti, ma non Chiesa. Si era bloccato però pure Cutrone, che non può arrivare sull'assist. Al termine dell'azione, poi, si alza la bandierina.

12' - Stavolta Pulgar calcia troppo in direzione di Perin, che blocca facile in uscita.

11' - Allontana inizialmente la retroguardia ospite, ma rimane in attacco la Fiorentina. Castrovilli prova il cross, deviato. Altro angolo.

10' - Sta prendendo campo, in questi minuti, la Fiorentina. Attesa una reazione del Genoa: la squadra di Nicola non può farsi schiacciare in area.

9' - MILENKOVIC! TRAVERSA! Il serbo prende l'ascensore nei confronti di Romero sull'angolo calciato da Pulgar. Conclusione centrale ma potente, con Perin che sembrava sorpreso. Lo salva il legno.

8'- Lirola! Manca di un soffio l'aggancio con il pallone toccato da Cutrone sul cross di Venuti a sinistra, innescato da una bella idea di Chiesa. In spaccata, lo spagnolo manca per un soffio l'aggancio. Sugli sviluppi arriva comunque un altro corner.

6' - CACERES! Tiro di alleggerimento dell'uruguayano sull'allontanamento di Sturaro dopo il corner messo dentro da Pulgar. Palla che parte forte e tesa, non perdendosi neanche troppo larga a lato del palo di Perin.

5' - Castrovilli orchestra la manovra offensiva, coinvolgendo Lirola. Cross al centro, con palla che arriva a Chiesa in area. Ghiglione chiude, concedendo comunque calcio d'angolo.

4' - Bel cambio campo di Lirola per Castrovilli, che trova un gran varco per Chiesa. Quest'ultimo poi non riesce a tenere in campo la sfera, ma prima trama costruita della Viola.

3' - Caceres conquista fallo, e punizione a favore dei viola. Avvio abbastanza tranquillo per entrambe le compagini.

0' - Inizia la gara! Inizia Fiorentina-Genoa!

18:00 - Minuto di silenzio per ricordare Narciso Parigi.

17:57 - Squadre in campo! Fiorentina in maglia viola, Genoa che invece si presenta con la divisa bianca rosso-crociata.

Una partita e tre punti in ballo importantissimi, è questo Fiorentina-Genoa. La formazione di mister Beppe Iachini vuole trovare la vittoria e ottenere il quinto risultato utile consecutivo. Dall'altra parte c'è un Genoa che ha l'obbligo di risalire la classifica per allontanarsi il più possibile dallo spettro Serie B. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.