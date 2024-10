FIORENTINA FEMM., Vince 3-1 sul Como in rimonta

FirenzeViola.it

La Fiorentina Femminile torna a vincere dopo la battuta d'arresto con la Juventus: battuto il Como per 3-1 in rimonta. Il risultato è stato fissato già nel primo tempo visto che nella ripresa De La Fuente fa girare la rosa con i cambi e controlla il doppio vantaggio sulla sua ex squadra. Al 13' passa il Como con Del Estal, Severini e Bonfantini in due minuti tra il 26' e il 28' però ribaltano il risultato. Faerge al 40' fissa il 3-1 delle viola che come detto non cambierà più.