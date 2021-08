FIORENTINA-COSENZA 4-0, Rivivi il live di FV!

22:58 - Buona la prima per la Fiorentina: 4-0 al Cosenza al primo impegno ufficiale al Franchi della nuova stagione, in Coppa Italia, e sedicesimi di finale raggiunti. Finisce qui la diretta testuale di FirenzeViola.it, un buon proseguimento di serata sempre sulle nostre pagine per il post partita

FINE SECONDO TEMPO

90' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero

87' - Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Pulgar e dentro Bianco

86' - Fallo di Pulgar su Moreo a centrocampo, punizione per il Cosenza

83' - Vlahovic protegge ancora il pallone in area, si gira e fa partire il destro: palla alta

78' - Sottil sfiora il 5-0! Traversone di Saponara e sforbiciata dell'ex Cagliari che finisce fuori di poco

76' - Altro cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura per far spazio a Benassi

75' - Biraghi carica il mancino da fuori area ma non riesca a trovare lo specchio

70' - Secondo cooling break della sfida per far rinfrescare le due compagini

68' - Triplo cambio per la Fiorentina: entrano Castrovilli, Saponara e Sottil, escono Maleh, Callejon e Gonzalez

66' - Palo di Vlahovic! Il serbo prende posizione in area di rigore, si libera e calcia di mancino: solo il palo salva Matosevic

64' - Cambio per il Cosenza: entra Moreo ed esce Arioli

63' - "Attaccalo!!! Attaccalo!!!" continua a strillare Italiano, che chiede sistematicamente il pressing ai suoi

61' - Percussione offensiva della Fiorentina in area del Cosenza: Vlahovic e poi Callejon provano a insaccare senza successo

59' - "José, affianca Dusan!" urla chiaramente Vincenzo Italiano dalla panchina a Callejon

58' - Bonaventura pericoloso! Il centrocampista intercetta di testa il cross di Nico Gonzalez spedendo fuori di poco

55' - Adesso è proprio Sueva a prendersi il giallo dopo un intervento scomposto a centrocampo

53' - Il Cosenza prova a rianimarsi in contropiede: viene ammonito Pezzella per un fallo su Sueva

51' - GOOOLLLL!! GOOOOOLLLLL!!!!!!! INSACCA VENUTI!! Bellissima rete del terzino che carica il sinistro dal limite dell'area e trova la porta! Ora è 4-0 per la Fiorentina

49' - Palleggio offensivo prolungato della Fiorentina, che cerca gli spazi per far male agli avversari

46' - Vlahovic! Primo sussulto dell'attaccante nella ripresa dopo un cross di Venuti, ma il classe 2000 ha colpito male per via del pressing della difesa avversaria

45' - Si riparte! Nessun cambio operato dalle squadre

INIZIO SECONDO TEMPO

21:55 - Ottimo primo tempo della Fiorentina, che chiude per 3-0 sul Cosenza. Su tutti, molto bene Vlahovic, Gonzalez e Maleh

FINE PRIMO TEMPO

48' - GOOOLLL!!! GOOOOOOLLLLLL!!!! DOPPIETTA DI VLAHOVIC!!!!! All'ultimo secondo del primo tempo, il serbo raccoglie un colpo di testa di Pezzella e lo scarica in rete! 3-0 per la Viola

45' - Giallo per Prestianni dopo un intervento in ritardo su Maleh

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

42' - Fallo in attacco di Venuti su panico: si riparte da punizione per il Cosenza

36' - GOOOOOLLLLL!!!!!!! GOOOOLL!!! NICOOOO GONZALEEEEZ!!!!!!!!! L'argentino riceve da calcio d'angolo e devia di testa: segna subito il classe '98, al Franchi! 2-0

34' - Traversa di Gonzalez! L'ex Stoccarda colpisce di testa dopo il calcio d'angolo di Biraghi e va a un passo dal gol

33' - Milenkovic vicino al 2-0! Cross di Biraghi e colpo di testa del difensore serbo parato da Matosevic

29' - Pezzella a terra nell'area del Cosenza ma non c'è rigore: è stato il difensore viola a commettere fallo

26' - Primo cooling break, le squadre si avvicinano alla panchina per abbeverarsi

25' - Vlahovic! Tiro dalla distanza insidioso di Milenkovic, respinge Matosevic, poi Vlahovic tenta il rimpallo ma c'è di nuovo il portiere del Cosenza

23' - Giro palla della Fiorentina, costantemente nella metà di campo del Cosenza

20' - Maleh! Ottimo inserimento in area dell'ex Venezia che ha poi tentato il tiro col mancino: palla al lato

15' - Bonaventura ci prova! Il centrocampista riceve da Maleh, che sta giocando molto bene, e tira dal limite senza trovare lo specchio per una deviazione

13' - Applausi del Franchi in ricordo del capitano Davide Astori: è il suo minuto

12' - Traversone di Maleh, spizza Vlahovic di testa: nulla di fatto

10' - E' un martello Italiano, che si sgola per chiedere passaggi più veloci

9' - Vlahovic! Cross di Venuti e altra deviazione tentata dal serbo, la palla però finisce fuori

8' - Ancora fraseggio tra Vlahovic e Gonzalez, i due si trovano a meraviglia

5' - Grande aggressività finora da parte della Fiorentina, pressing alto e attacco continuo

3' - GOOOOLLL!!!!!!!!! VLAHOVIC!!!! Il primo gol della stagione è del centravanti classe 2000, su assist si Gonzalez che ha portato via la palla alla difesa del Cosenza, male in disimpegno. 1-0 viola

2' - Vlahovic! Il serbo riceve da Maleh e prova il tiro, respinto da Matosevic

1' - Viola pericolosi! Grande sponda di Vlahovic in area avversaria per Gonzalez che mette al centro: Bonaventura non ci arriva per poco

0' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

21:03 - Fiorentina in maglia viola, Cosenza con la divisa bianca da trasferta

20:59 - Ci siamo, ecco che entrano in campo le squadre durante l'inno della Fiorentina

20:50 - Vi riproponiamo, di seguito, le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

COSENZA(3-5-2): Matosevic; Venturi, Minelli, Tiritiello; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Arioli, Sueva.

20:45 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Cosenza, prima gara ufficiale della nuova stagione, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia