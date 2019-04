FIORENTINA-CESENA 1-0, Il LIVE della partita su FV

45+6' - Finisce la partita!!! La Fiorentina batte il Cesena 1-0 grazie al rigore realizzato da Campanharo all'82'. I viola desso salgono a quota sei e sono matematicamente promossi al prossimo turno.

45+4' - Seconda espulsione per il Cesena: espulso il numero 10. Partita adesso in 10 contro 9

45+3' - Secondo giallo per Cedric Gondo ed esplulsione per il centravanti classe '96. Partita in 10 contro 10

45+2' - Espulso il tecnico dei romagnoli per proteste

45' - Segnalati 6 minuti di recupero: proteste del pubblico di fede viola per l'eccessivo tempo concesso

44' - Cartellino giallo per Gondo

39' - Calcio d'angolo per il Cesena: para a terra Svenkauskas nonostante la fallace traiettoria del pallone

37' - GOOOOL!!!!! CAMPANHARO DAL DISCHETTO!!! 1-0

36' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo in area cesenate su Baccarin. Cartellino rosso per Lolli

35' - Bella chiusura di Ashong su una veloce ripartenza del Cesena sulla destra

33' - Contropiede della Fiorentina guidato da Baccarin: pallonetto delizioso che però finisce fuori

31' - Fiorentina che ci prova ma sembra esausta. Cesena che si difende e che riparte sono con contropiedi

29' - Per la Fiorentina esce Zohore, oggi non molto in luce, ed entra Baccarin. Fiorentina col 4-3-2-1

25' - Ci prova anche Gondo defilato sulla destra, ma il pallone finisce lontano dalla porta difesa da Tonti

23' - Calcio d'angolo per il Cesena: nulla di fatto

21' - Nulla di fatto da un corner per i viola

20' - Cambio per la Fiorentina: dentro Gondo (classe '96) e fuori Matos

16' - Buona chance per la Fiorentina che con Zohore prima e Camoanharo poi tenta di sfondare il muro difensivo del Cesena: niente di fatto però

14' - Problemi per Lolli (Cesena) che verrà sostituito a breve

10' - Ancora un'occasione per la Fiorentina con Matos che però mette sul fondo sugli sviluppi di uno schema

9' - Tiro ciabattato di Arrigoni: para a terra Svedkauskas

8' - Ci informano che in questi istanti il Vicenza, la squadra che i viola incontreranno sabato, sta vincendo 1-0 sullo Stabaek ed attualmente si trova al comando del girone della Fiorentina

7' - Punizione dal limite per la Fiorentina sfruttata malissimo dai gigliati. Palla sul fondo

6' - Bella azione di Zohore sulla destra che mette in mezzo con uno strano pallonetto. Niente di fatto però

5' - Ancora un clamoroso errore di Campanharo che a porta vuota ha messo incredibilmente a lato: davvero una giornata no per il fantasista brasiliano

3' - Ci prova la Fiorentina con Matos sulla fascia sinistra: palla in angolo ma nulla di fatto

1' - Inizia la ripresa; nessun cambio né da una parte né dall'altra

=== INTERVALLO ===

45+2' - Finisce il primo tempo: Fiorentina-Cesena 0-0

45' - Incredibile occasione per la Fiorentina! Acosty di prima mette in mezzo, Campanharo tira a botta sicura ma il portiere para il pallone. Spreco indicibile per i viola, che si sono divorati l'occasione più ghiotta dei 45'

40' - Tiro di Arrigoni da oltre 20 metri ma la palle finisce alta sopra la traversa

37' - Girata spettacolare di Acosty che al volo ha tentato di mettere il pallone in rete: palla alta ma applausi del pubblico

36' - Brutto fallo al limite dell'area su Zohore: buona occasione per la Fiorentina

33' - Bell'azione della Fiorentina condotta da Acosty e Matos: pallone fallo laterale

27' - Occasionissima per la Fiorentina con un pallone tagliato dalla destra di Acosty: nessuno riesce a spingere dentro

26' - Fiera dei cartellini: ammonito per i viola anche Matos

25' - Ancora un giallo per il Cesena all'indirizzo di Turci

23' - Giallo per Vesi per fallo su Campanharo

22' - Clamoroso errore di Rozzio che perde il pallone al limite dell'area favorendo Lolli che fortunatamente viene recuperato da Alan

17' - Bella progressione di Zohore sulla fascia sinistra: tiro potente sul quale Tonti si immola e salva di piede

16' - Miracolo di Svenkauskas su Lolli che salva il risultato

14' - Punzione dal limite per la Fiorentina. Sul pallone Campanharo ma nulla di fatto

12' - Mischia in area cesenate: libera la difesa

10' - Bella azione di Acosty sulla destra che dopo una progressione di 15 metri si allunga troppo il pallone favorendo il recupero del portiere Tonti

7' - Ci prova Zohore in area cesenate ma commette fallo sul diretto avversario: punizione per il Cesena

5' - Si fa vedere Campanharo sulla destra ma il brasiliano viene messo fallosamente a terra

2' - E' la Fiorentina a prendere subito in mano le redini del gioco, servendo Ashong sulla sinistra

1' - Inizia la partita: Fiorentina nella consueta casacca viola, Cesena con la maglia bianca con inserti neri

Sta per avere inizio la seconda partita della Fiorentina Primavera nella 64a edizione della Viareggio Cup contro il Cesena. I viola, nell'esordio di ieri l'altro, hanno battuto 6-1 i norvegesi dello Stabaek con i gol di Campagharo, Matos e le doppiette di Acosty e Panatti.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA: Svedkauskas, Bittante, Rozzio, Alan, Ashong, Agyei, Panatti, Acosty, Campanharo, Matos, Zohore. A disp: Lezzerini, Baccarin, Barbero, Bernardeschi, Biondi, Cenciarelli, Fossati, Gondo, Magheri. All. Semplici.

CESENA: Tonti, Arrigoni, Paolini, Vesi, Turci, Arrigoni T., Grassi, Vandi, Lolli, Matei, Sensi. A disp: Catalan, Ginnix, Folegatti, Urso, Sottile, Brisigotti, Canini, Filippi, Cita. All. Girdani.

Presenti sugli spalti poco più di 100 persone. Il clima è decisamente migliore di quello che ha fatto da cornice all'esordio dei viola a Borgo San Lorenzo due giorni fa.