Tra la programmazione a Firenze e il viaggio negli States: l'agenda di Paratici

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Domani si chiuderà la stagione della Fiorentina con l'ultima di campionato contro l'Atalanta, poi si parlerà di futuro. Al 22 maggio infatti la dirigenza non ha voluto ancora sciogliere il dubbio sulla conferma o meno di Vanoli ma le parti si stanno già confrontando su cosa è andato e cosa non è andato e sui pro e i contro dell'operato del tecnico stesso, anche due giorni fa c'è stato un contatto ritenuto positivo con il suo agente. Il percorso è stato tortuoso, la situazione ereditata è stata complicata e lo stesso Vanoli ha lavorato tanto per venirne fuori. Ci sono stati momenti difficili in cui è stata brava la società a mantenere la calma e la fiducia al tecnico stesso. Che da parte sua mette sul piatto salvezza con una squadra presa da "morta" e valorizzazione di alcuni giocatori, con infortuni pesanti (come quello di Kean) che hanno condizionato il tutto, e rivendica di ripartire con una squadra più a sua misura.

Su FirenzeViola.it abbiamo tracciato l'agenda dei prossimi giorni del Ds Fabio Paratici e soci, clicca qui per l'articolo integrale.