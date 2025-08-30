Fiorentina, alle 17 la femminile in amichevole col Parma: domani alle 11 la primavera
Dopo la rifinitura di questa mattina la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo domani a Torino contro i granata di Marco Baroni per la seconda giornata di campionato. Oggi invece toccherà alle ragazze di Pinores Arce, alle 17:00 al Viola Park contro il Parma in amichevole. Questo test match contro le ducali arriva nel mezzo alle prime due sfide di Serie A Women's Cup contro Como (vittoria per 2-0) e Inter.
Domani mattina alle 11:00 invece sarà il momento della primavera. l'under20 di Galloppa sfiderà l'Inter allo stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli per la terza giornata di campionato. Nelle prime due giornate i baby gigliati hanno ottenuto una vittoria, al primo turno contro il Torino, e un pareggio sabato scorso contro il Genoa.
