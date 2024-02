FIORE-LAZIO, Nel "nuovo" Franchi con 25mila spettatori

Fonte: A. Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un nuovo inizio per lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara di oggi è a suo modo storica perché segna la prima delle tante sfide che la Fiorentina dovrà giocare in uno stadio in ristrutturazione. Col via ufficiale dei lavori di martedì scorso, Fiorentina-Lazio inaugurerà anche il ciclo di gare casalinghe in cui la Viola non potrà contare su una fetta di stadio. Da oggi è infatti chiusa la Curva Ferrovia, primo settore toccato da lavori propedeutici che andranno avanti da qui a fine stagione.

Senza Ferrovia la capienza del Franchi, da qui a giugno, passa quindi a 30mila spettatori: un numero che andrà man mano riducendosi anche nella prossima stagione, quando la vera e propria ristrutturazione dello stadio comincerà con la curva Fiesole (col tifo caldo che sarà quindi trasferito in Ferrovia), prima della migrazione al Padovani prevista per l'annata 2025-26. Intanto, il "nuovo" Franchi da lavori in corso aprirà oggi per il monday-night. Il match previsto alle 20.45 vedrà una discreta cornice di pubblico: stasera si prevedono circa 25mila spettatori, un numero che è la somma delle vendite al botteghino e dei circa 17mila abbonati, anche se è possibile, visto il giorno lavorativo e il tempo (temperature tornate rigide e pericolo pioggia) che non tutti gli stagionali occupino stasera il proprio posto.