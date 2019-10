FIORE-GRASSINA, Finisce 6-0. Tripletta di Ghezzal

Pomeriggio di partita per la Fiorentina di Vincenzo Montella, impegnata a Coverciano in un'amichevole contro il Grassina Calcio. La partita è finita 6-0 per i viola dopo le reti di Boateng e Ghezzal nel primo tempo conclusosi 2-0. Poi nella ripresa la squadra viola ha dilagato segnando altri 4 gol, due dei quali segnati ancora da Ghezzal (autore quindi di una tripletta), uno da N. Pierozzi e uno da Venuti.