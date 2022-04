FIO-VEN, Viola padroni del campo: al 45' avanti 1-0

Fiorentina padrona del campo e in vantaggio 1-0 sul Venezia al termine del primo tempo del Franchi, grazie al gol messo a segno al 30’ da Lucas Torreira su assist di Igor. Ma il punteggio, per le chances create, poteva essere molto più ampio per i viola: al 17’ infatti Ikonè dalla destra ha colpito il secondo palo esterno dopo una bellissima azione iniziata da Castrovilli mentre poco dopo Cabral a tu per tu con Maempaa si è fatto ipnotizzare la conclusione da distanza ravvicinata. Nel finale, dopo il vantaggio dei padroni di casa, punizione di Castrovilli diretta all’angolino basso con deviazione di Cabral che manda fuori: sarebbe stato il 2-0.