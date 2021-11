FIO-SAM, Bella Viola, che reazione: al 45' è sul 3-1

È una Fiorentina che si scuote dopo un primo schiaffo in avvio di gara e riprende in mano con forza la partita contro la Sampdoria quella che chiude 3-1 il primo tempo contro contro la squadra di D'Aversa: viola inizialmente compassati e sotto al 15’ con un colpo di testa di Gabbiadini su cross di Candreva ma bravi a reagire già prima della mezz’ora con la prima rete in campionato in maglia viola di Callejon. Azione molto bella di Sottil sulla sinistra, cross tagliato sul secondo palo con l’ex Napoli che deve solo spingere in rete: è 1-1. Da allora la Viola cresce a vista d’occhio e prima realizza il 2-1 con il solito Vlahovic (bellissimo cross di Bonaventura per la testa del numero 9 che in controtempo al 33’ batte Audero) e poi al 45’ trova addirittura il tris con la seconda rete in stagione di Sottil: cross di Biraghi per Bonaventura, il cui tiro in area viene deviato e arriva sui piedi del classe ’99 che a tu per tu con il portiere del Doria non può proprio fallire: è 3-1, per la gioia del festante presidente Commisso in tribuna.