FIO-PAF 0-0, E la curva canta: "Chi non salta nerazzurro è"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il corpo è al Franchi, ma la mente e il cuore sono già alla sfida di domenica contro l’Inter per i tifosi viola. E infatti al 15’ dalla Curva Ferrovia - di fatto piena, nonostante la sfida non di cartello - si è levato alto il classico coro “Chi non salta nerazzurro è”. Il sogno di tentare l’impresa domenica contro i campioni d’Italia è grande. Ma prima c’è da battere il Pafos…