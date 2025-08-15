FirenzeViola Ferragosto, amichevole a Formello ed esordio in Women’s Cup: il programma della Fiorentina femminile

Prosegue il ritiro della Fiorentina Femminile al Viola Park anche nel giorno di Ferragosto. Le ragazze di Pablo Pinones-Arce preparano l’amichevole contro la Lazio (ingresso aperto al pubblico). Sarà un test interessante per capire il livello di preparazione delle ragazze gigliate che già hanno avuto un buon avvio con l’amichevole di Tirrenia vinta ai danni del Milan. Tra mercato, allenamenti e curiosità si sta delineando sempre di più il quadro attorno alla nuova Fiorentina Femminile:

L’amichevole con la Lazio

Il primo banco di prova dopo Ferragosto sarà il test amichevole contro la Lazio Women. Le biancocelesti ci arrivano dopo una breve tournée in Inghilterra dove hanno disputato una partita contro il Burnley. Gara vinto con un roboante 4-1, il che indica che la Lazio è in un buono stato di forma e il tecnico capitolino Grassadonia si aspetta miglioramenti anche nell’amichevole contro la Fiorentina. D’opposto c’è Pablo Pinones-Arce che sta ancora lavorando per far assimilare i suoi principi di gioco alle toscane ma i primi segnali, positivi, si sono intravisti nella rimonta contro il Milan a Tirrenia. La partita contro la Lazio Women consentirà di capire sia se il lavoro del tecnico svedese sia stato recepito dalle sue calciatrici, sia per comprendere meglio le potenzialità della squadra contro una formazione che sicuramente, rispetto allo scorso anno, non lotterà per la salvezza. Anzi, molti bookmakers danno le aquilotte come possibili lottatrici per un posto in ambito europeo con il progetto Lazio Women che, per volontà del Presidente Claudio Lotito, subirebbe un’impennata non di poco conto. Appuntamento quindi il 17 agosto a Formello dove ci sarà un assaggio importante di quello che sarà il campionato che verrà.

Longo e mercato

Il 90% dei giochi sul mercati sono stati praticamente fatti. La Fiorentina sta di fatto chiudendo le operazioni minori per poi concentrarsi solo ed esclusivamente sulla restate preparazione in vista dell’esordio in Serie A Women’s Cup. I nuovi innesti si sono ambientati e daranno supporto ad una buona ossatura della squadra che sicuramente è orfana di Vero Boquete ma che ha al suo interno elementi importanti che possono sopperire alla sua mancanza. Occhi puntati su Emma Severini alla quale, dopo l’esaltante stagione passata e l’avventura europea in Svizzera, si candida ad essere colei che prenderà la squadra per mano. Ovviamente l’incarico sarà condiviso con ognuna delle sue compagne e dallo stesso coach svedese. Restano intanto delle operazioni in uscita da portare a termine. A giorni dovrebbe essere pubblicata l’intera rosa che farà capire se la Fiorentina è pronta o manca ancora qualcosa. Da Tirrenia c’è poi il caso Longo che preoccupa. La ragazza, uscita anzitempo dal test col Milan, ha riportato una botta forte al piede. Le sue condizioni sono ancora da valutare ma da quanto emerge da informazioni captate dalla nostra redazione, il danno non dovrebbe essere grave. È probabile che Miriam Longo sarà recuperata già in vista dell’esordio contro il Como Women in Serie A Women’s Cup.

Women’s Cup

Dopo il test contro la Lazio, e prima di quello contro il Parma di fine agosto, ci sarà l’esordio nella nuova competizione creata dalla Federazione per rimpiazzare le due poule che tanto hanno fatto discutere negli anni passati. La prima vera avversaria della Fiorentina Femminile sarà il Como Women che ha di recente accolto nel proprio gruppo la svizzera Alisha Lehmann e l’attaccante nostrana Matilde Pavan. Oltre a loro il Como ha resistito alle lusinghe nei confronti della loro stellina Nadine Nischler che si candida ad essere colei che si caricherà le lariane sulle spalle per la lotta salvezza. Tra i pali ci dovrebbe essere l’ex viola Katja Schroffenegger la cui esperienza non si discute sebbene i problemi fisici non sembrano lasciarla in pace. Se la sudtirolese non riuscirà ad essere presente a difesa della propria porta, il Como ha a disposizione la freschezza di Gilardi che di recente ha prolungato il contratto con il club in riva al lago. Un impegno insomma da non sottovalutare per partire subito con slancio e assicurarsi i punti necessari per il passaggio alla fase a eliminazione diretta della competizione dove inevitabilmente il livello si alzerà. C’è curiosità e attesa nei confronti della nuova Fiorentina Femminile. Ma ormai ci siamo: tra poco più di una settimana si inizierà a fare sul serio.