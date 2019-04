FIO-NAP, Al 45' ospiti in vantaggio ma buona viola

Finisce 1-0 per il Napoli il primo tempo tra la Fiorentina e la squadra di Walter Mazzarri; ospiti subito in vantaggio con Cavani, che sfrutta uno splendido assist di Hamsik e batte dopo solo 120'' Boruc. I viola non demordono e vanno vicini al gol con Natali, che da calcio d'angolo colpisce il palo di testa. Il Napoli si rende per lo più pericoloso in contropiede e a pochi minuti dalla fine del primo tempo va vicino al 2-0 con Britos che da metri zero a Boruc battuto manda sopra la traversa. Bella partita, con una viola che - nonostante il risultato - sta offrendo un buon calcio. Da sottolineare la prova sottotono di Jovetic, non al meglio fisicamente.