FIO-NAP 0-0, Che rischio per i viola al 9': Koulibay...

Che rischio per la Fiorentina al 9’: su un corner dalla sinistra battuto da Insigne, Dragowski smanaccia il pallone con la sfera che poi carambola al limite dell’area viola sui piedi di Koulibaly: il centrale per fortuna della Fiorentina non riesce ad agganciare il pallone e l’azione pericolosa sfuma. Che brivido, si resta sullo 0-0 ma partita già frizzante.