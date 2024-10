FIO-MIL 1-0, Viola avanti al 45'. Decisivi Adli e De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Termina 1-0 il primo tempo al Franchi tra Fiorentina e Milan. A decidere il match per adesso è il grande ex Yacine Adli che con un preciso destro dal limite dell'area fulmina Maignan alla sua sinistra. Primo tempo con due errori dal dischetto. Prima è Kean a farsi ipnotizzare da Maignan, poi è Theo Hernandez a vedersi parare il suo penalty da De Gea. Milan pericoloso in questa prima frazione con Morata al 15' che di testa ha messo il pallone al lato della porta gigliata. Fiorentina invece che oltre al gol di Adli e all'errore dal dischetto di Kean si è resa pericolosa con Colpani che in pallonetto non è riuscito a centrare i pali di Maignan.