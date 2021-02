FIO-INT, Riecco La Penna, arbitro del 3-0 alla Juve

Sarà Federico La Penna a dirigere l'anticipo di domani sera tra Fiorentina e Inter: l'arbitro romano, dopo un periodo fermo, è tornato ad arbitrare nello scorso turno, protagonista nel 2-0 casalingo del Napoli sul Parma. Prima di quella gara uno stop di più di un mese a causa dell'arbitraggio contestato di Juventus-Fiorentina. La Penna era infatti allo Stadium la sera del 22 dicembre, quando una straordinaria Fiorentina si imponeva a sorpresa per 3-0 sul campo dei bianconeri; alcune decisioni (come un rigore non concesso a Cristiano Ronaldo per una spinta di Castrovilli) e in generale la conduzione di gara del 37enne di Roma non erano piaciute però all'AIA, che lo aveva fermato per diversi turni. Il giovane arbitro troverà i viola per la terza volta in carriera (oltre alla vittoria con la Juve, un pari interno col Brescia ed una sconfitta pesante a Cagliari, entrambe nella scorsa stagione). Anche con i l'Inter i precedenti di La Penna non sono molti: per quattro volte si sono incrociati ed in tutte le occasioni i nerazzurri sono usciti coi tre punti dal campo, l'ultima volta a novembre col Torino. Per La Penna si tratta della 48esima direzione complessiva in A, un banco di prova importante per lui, che dopo le critiche seguite al match dello scorso dicembre sarà sotto la lente d'ingrandimento dei designatori; a coadiuvarlo come assistenti ci saranno Preti e Galetto, il quarto uomo sarà Pasqua mentre il Var sarà affidato a Mazzoleni, anche lui protagonista dell'ultimo Fiorentina-Juventus (sempre in cabina VAR) .