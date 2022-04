FIO-EMP, Var e polemiche: è soltanto 0-0 dopo 45'

Finisce 0-0 il primo tempo del Franchi tra Fiorentina ed Empoli, in una gara dominata dai viola anche se a passare in vantaggio - prima dell’intervento del Var - erano stati gli azzurri. Pronti via e la formazione di Italiano sfiora la rete al 9’ con un tiro di Biraghi dal limite dell’area ma Vicario alza in corner. I viola spingono sugli esterni ma Cabral non punge (tranne un colpo di testa da corner) e Gonzalez sbaglia spesso l’ultimo passaggio. Al 40’ poi l’episodio-cardine del primo tempo: malinteso tra Terracciano e Biraghi su un retropassaggio di Saponara, sulla sfera si avventa Pinamonti che commenta fallo su Terracciano ma permette a Di Francesco di mettere in gol. L’Empoli esulta ma, richiamato al Var, il fischietto Massimi annulla tutto.