FIO-BOL 0-0, Orsolini-palo, poi rosso a Bonifazi al 39'

Succede di tutto al Franchi al 39': contropiede fulminante dei rossoblù con Orsolini che riceve la sfera sulla sinistra, supera Terracciano e poi tira in porta centrando il palo esterno con la palla che rotola via. Su ribaltamento di fronte, fallo di Bonifazi su Torreira, secondo giallo per l'ex centrale della Spal e cartellino rosso. Bologna da ora in dieci uomini.