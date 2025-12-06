FirenzeViola Ferrari e una sciarpa viola speciale: è il dono di alcuni tifosi

Il momento è delicato e il direttore generale Alessandro Ferrari oggi ha voluto indossare una sciarpa particolare, dono di alcuni tifosi tempo fa. Visto il patto con i tifosi è il giorno giusto per indossarla appunto. Un particolare che non è sfuggito ai più attenti.