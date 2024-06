FEMMINILE, Bonfantini ad un passo: in prestito dalla Juve

Fonte: Stefano Berardo

Agnese Bonfantini sembra ad un passo dall'approdo in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'ex attaccante di Roma e Inter vestirà la casacca viola per la prossima stagione. L'accordo prevede un prestito con diritto di riscatto per il club di Viale Manfredo Fanti e controriscatto a favore della società bianconera. Bonfantini arriva dunque a Firenze dopo aver sfiorato l'arrivo all'ombra del Duomo quando ancora militava nella Capitale con la maglia giallorossa.

In quel caso l'affare tra le due squadre non andò in porto. Bonfantini porterà in viola freschezza, talento, una buona dose di reti e anche esperienza europea avendo giocato la Women’s Champions League con la maglia della Juventus Women. E chissà che proprio il fatto che la Fiorentina si giocherà i preliminari della competizione non possa essere stato uno stimolo per la calciatrice azzurra.