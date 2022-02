FEBBRAIO, Gli impegni Viola: due volte l'Atalanta

Archiviato gennaio ed il mercato di riparazione, per la Fiorentina si prospetta un febbraio di fuoco. Prima la Lazio domani sera, poi l'Atalanta giovedì e dopo 4 giorni la trasferta contro lo Spezia. Tre partite in una settimana per poi riposare fino al 20, ancora contro l'Atalanta ma in casa, al Franchi. L'ultimo impegno di febbraio sarà poi l'insidiosa trasferta di Sassuolo il 27.