Fazzini, per distacco il migliore col Pisa: poi De Gea e Pablo Marì
FirenzeViola.it
Domenica pomeriggio la Fiorentina ha pareggiato 0-0 nel derby toscano contro il Pisa. Come sempre FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Primo posto per distacco per Jacopo Fazzini. L'ex Empoli vince questa edizione del TopFv con il 50,34% delle preferenze. Secondo posto per David De Gea con il 13,54% delle votazioni e terzo gradino del podio, con pochi voti in meno dell'estremo difensore spagnolo, per Pablo Marì (13,27%). Quarta posizione per Moise Kean con il 3.97 % dei voti.
TOPFV PISA-FIORENTINA
1) Jacopo Fazzini - 50,34% (369 voti)
2) David de Gea - 13,54% (99)
3) Pablo Marì - 13,27% (97)
Pubblicità
Notizie di FV
Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
3 Pioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
4 Lavori al Franchi: in arrivo le strutture per la nuova Fiesole. Giù le cancellate esterne per far spazio a travi e macchinari
Copertina
LivePioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com