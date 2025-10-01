Fazzini, per distacco il migliore col Pisa: poi De Gea e Pablo Marì

Domenica pomeriggio la Fiorentina ha pareggiato 0-0 nel derby toscano contro il Pisa. Come sempre FirenzeViola.it ha chiesto ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Primo posto per distacco per Jacopo Fazzini. L'ex Empoli vince questa edizione del TopFv con il 50,34% delle preferenze. Secondo posto per David De Gea con il 13,54% delle votazioni e terzo gradino del podio, con pochi voti in meno dell'estremo difensore spagnolo, per Pablo Marì (13,27%). Quarta posizione per Moise Kean con il 3.97 % dei voti.

TOPFV PISA-FIORENTINA
1) Jacopo Fazzini - 50,34% (369 voti)
2) David de Gea - 13,54% (99)
3) Pablo Marì - 13,27% (97)