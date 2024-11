FATTORE FRANCHI, CON PALLADINO VIOLA IMBATTUTA IN CASA. NEL 2024 SOLO DUE SCONFITTE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il passo falso in Conference League contro l'Apoel Nicosia, domenica la Fiorentina è tornata a vincere in campionato contro il Verona. Un successo che ha proiettato la formazione di Palladino, reduce da sei vittorie e otto risultati utili di fila in Serie A, al secondo posto in classifica con 25 punti. Un cammino straordinario quello di Kean e compagni che, tra campionato e coppa, hanno perso solo due partite da inizio stagione, a Bergamo contro l'Atalanta lo scorso 15 settembre in campionato e a Cipro contro l'Apoel sei giorni fa. Entrambi i ko sono arrivati lontano dal Franchi. L'impianto di Nervi infatti, nonostante la capienza ridotta per i lavori di restyling, è stato un vero fortino per i viola che tra le mura amiche sono ancora imbattuti.

HOME SWEET HOME

Le ruspe e il cantiere aperto in Curva Fiesole, il trasferimento dell'ala più calda del tifo viola in Ferrovia e la capienza ridotta sembrano non avere effetti negativi sulla formazione di Palladino. La Fiorentina in casa sta volando, non ha mai perso e ha battuto avversari di prestigio come Lazio, Milan e Roma (addirittura per 5-1). In campionato 14 dei 25 punti in classifica sono stati conquistati in casa, per una media di 2,33 a incontro. Guardando solo i match davanti al proprio pubblico il club gigliato sarebbe quarto, con quattro vittorie e due pareggi, due lunghezze dietro alla Lazio, prima a quota 16, e ad una da Inter e Napoli. Il rammarico, soprattutto guardando la classifica di Serie A, va ai due pareggi di agosto contro Venezia e Monza.

Come la Fiorentina, solo Lazio, Juventus e Bologna sono ancora imbattute tra le mura amiche in campionato, ma bianconeri e emiliani, rispettivamente contro Stoccarda e Monaco, hanno perso davanti ai propri tifosi in Champions League. Viola e biancocelesti invece fino ad ora in casa non hanno subito sconfitte neanche in Europa. In Conference League infatti, tra play-off e fase a girone unico la squadra di Palladino ha pareggiato 3-3 contro la Puskas Akademia e vinto 2-0 contro i New Saints.

NEL 2024 SOLO DUE SCONFITTE

Il Franchi sorride alla Fiorentina anche allargando il discorso alla passata stagione. I viola infatti, prima con Vincenzo Italiano e adesso con Raffaele Palladino in panchina, non perdono in casa addirittura da oltre sette mesi. L'ultima sconfitta a Firenze per i gigliati è datata 30 marzo 2024. Quel giorno ai viola non bastò un gol di Duncan per fermare il Milan di Stefano Pioli che vinse grazie alle reti di Loftus-Cheek e Leao.

Addirittura in tutto il 2024 la Fiorentina ha perso solo due volte nell'impianto di Campo di Marte. Oltre al Milan, curiosamente, l'altra squadra che è riuscita nell'anno solare a battere fuori casa i gigliati è stata l'Inter (1-0 con gol di Lautaro Martinez il 28 gennaio). Nella stagione 2024-2025 però il Milan è già caduto a Firenze per 2-1, chissà che non sia di buon auspicio. Il primo dicembre invece al Franchi è attesa l'Inter.