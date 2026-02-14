Fagioli il trascinatore, Pongracic e Ranieri alzano le barricate: le pagelle di FirenzeViola

La Fiorentina vince a Como grazie ad una partita forse meno bella ma sicuramente più efficace, lasciando il palleggio ai lariani ma sfruttando le proprie occasioni e poi barricandosi in difesa. Tutti sufficienti i voti dei giocatori viola, dati dal direttore di FirenzeViiola Tommaso Loreto. Il migliore è Nicolò Fagioli che ha rimediato un bel 7, visto che è stato il trascinatore della squadra che ha sbloccato il risultato dopo 26 minuti di gioco costringendo così il Como a scoprirsi ulteriormente.

Solo la sufficienza per Moise Kean che stasera non ha avuto la sua miglior partita ma bravo a trasformare il rigore per il 2-0. In difesa, visto l'assalto finale del Como, Pongracic e Ranieri hanno alzato le barricate: 6.5 il loro voto. (Leggi qui le pagelle complete)