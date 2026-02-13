Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra scenderà in campo alle 10:00 al Viola Park per sostenere la seduta di rifinitura agli ordini di Paolo Vanoli, in vista della gara di domani contro il Como di Cesc Fabregas. 