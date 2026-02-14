Due gol e difesa (quasi) perfetta: la Fiorentina vince a Como, Kean capocannoniere viola

La Fiorentina, dopo 22 punti persi da situazioni di vantaggio,a Como tiene i tre punti, guadagnati con un gol per tempo e tanto cuore nel finale (1-2 il risultato). Al 26' sblocca Fagioli, nella ripresa un rigore guadagnato da Mandragora e trasformato da Kean porta al raddoppio. Uno sfortunato errore di Parisi riapre la partita ma stavolta la Fiorentina, come chiesto dal neo ds Paratici, mette la testa nel carrarmato e tiene il vantaggio fino al 90'. Vanoli, espulso durante la gara, e Mandragora che ha rimediato l'ammonizione che porterà alla squalifica, salteranno la gara con il Pisa.

Il centrocampista risulterà sicuramente utile giovedì prossimo in Conference. Intanto in questa gara ha lasciato tirare il rigore a Kean, dopo il litigio sul dischetto con il Sassuolo ricordato ai microfoni di Dazn, anche se in virtù del gol segnato il centravanti lo scavalca nella classifica marcatori viola in campionato, a quota 7 (il centrocampista 6, tutti in A). Con 8 è anche il capocannoniere della Fiorentina in tutte le competizioni (supera Gudmundsson a 7).