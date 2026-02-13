Gosens verso una maglia da titolare a Como: la Fiorentina ha bisogno di lui

Robin Gosens viaggia verso una maglia da titolare contro il Como. L'esterno tedesco è reduce da un periodo non eccellente ma contro i lariani spera di tornare titolare dopo che Vanoli lo ha messo in panchina per tutta la partita contro il Torino.

Probabilmente, come ha detto l'allenatore, i 432' minuti accumulati dal ritorno dall'infortunio sono stati un po troppi, e il giocatore poteva essere gestito con più parsimonia, visto anche l'ottimo stato di forma di Parisi e la possibilità di dare fiducia anche a Fortini. Resta il fatto però che ora, nel momento topico e decisivo della stagione, con la sfida al Como alle porte, ma soprattutto con tanti scontri salvezza in arrivo (il primo quello contro il Pisa di lunedì 23 febbraio), sarà fondamentale per la Fiorentina poter contare sul vero Robin, quello micidiale in inserimento in fase offensiva, ma anche difficile da superare in un contro uno in fase difensiva.

