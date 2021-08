INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TRE BABY RESTANO IN PRIMA SQUADRA: ECCO CHI In attesa di nuovi acquisti, si delinea meglio la rosa della Fiorentina 2021/22, con tre giovani innesti che resteranno al lavoro con i più grandi: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it dei sei Primavera che erano stati aggregati alla prima squadra a Moena... In attesa di nuovi acquisti, si delinea meglio la rosa della Fiorentina 2021/22, con tre giovani innesti che resteranno al lavoro con i più grandi: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it dei sei Primavera che erano stati aggregati alla prima squadra a Moena... NOTIZIE DI FV ESTERNI, I TRE VUOTI DA RIEMPIRE SULLE FASCE D'ATTACCO Un tema d'interesse per i lettori di Firenzeviola.it nella giornata di oggi è rappresentato dalla copertina pomeridiana, che prende in analisi la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Vincenzo Italiano. Per due certezze maturate (Gonzalez e Sottil)... Un tema d'interesse per i lettori di Firenzeviola.it nella giornata di oggi è rappresentato dalla copertina pomeridiana, che prende in analisi la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Vincenzo Italiano. Per due certezze maturate (Gonzalez e Sottil)... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi