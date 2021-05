EFFETTO GATTUSO

Rino Gattuso avrebbe già voglia di mettersi al lavoro, ufficialmente non può per il legame con il Napoli che terminerà soltanto a fine mese, ma presto arriverà in città per cominciare a impostare il lavoro. La notizia dell'ufficialità del suo arrivo ha avuto il potere di riaccendere entusiasmo e speranze per il futuro, rimettendo in moto tutta una serie di aspettative che il finale del campionato aveva come minimo diluito.

E se il nome dell'ex tecnico del Napoli è già una garanzia per la piazza della voglia di risalire la china da parte del club, anche nei confronti dei giocatori il messaggio lanciato dalla società è di quelli forti e chiari. C'è da scommettere che l'autonomia messa davanti a Gattuso possa riguardare una gestione a 360 gradi, e di sicuro l'autorevolezza dell'allenatore nello spogliatoio sarà fin da subito un punto fermo.

E' in tal senso che già l'arrivo di Gattuso può modellare determinati scenari, a cominciare da un futuro di Vlahovic che nessuno immagina lontano da Firenze per arrivare alle altre scelte di mercato. Per chi dovrà arrivare, certo, ma anche per chi dovesse andarsene, perchè di fronte a un Gattuso in viola molti giocatori potrebbero pure rivedere le proprie convinzioni. Anche questo sarà l'effetto Rino nelle prossime settimane, e anche nella squadra c'è da immaginare che il suo arrivo possa rimescolare parecchie carte.