"Ecco perché Dzeko ha scelto la Fiorentina". Il retroscena di Trevisani

vedi letture

Edin Dzeko è uno dei tre acquisti del calciomercato estivo della Fiorentina. Arrivato dopo i due anni in Turchia, al Fenerbahce, l'attaccante 39enne ha scelto Firenze per proseguire la sua lunga carriera, nella speranza di poter dare seguito alle grandi stagioni vissute in maglia Roma e Inter in Italia. Una scelta voluta fortemente dalla punta bosniaca, come confermato a Radio Firenzeviola anche dal giornalista Riccardo Trevisani che ha rivelato cosa gli ha detto Dzeko: "È arrivato per far crescere la Fiorentina. Lui mi disse che voleva Firenze come coronamento di una grande carriera, nonostante l'interesse che aveva da parte di altri club e del Bologna. La Fiorentina sta mettendo dentro personalità vittorie e qualità che forse prima mancavano visto che come ha detto Dzeko se perdi tre finali qualcosa manca ma la squadra è lì".

Clicca qui per le sue parole