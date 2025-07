RFV Trevisani: "Dzeko non ama perdere, la Fiorentina mette dentro vittorie e qualità. In coppia con Kean tante aspettative"

vedi letture

Il noto giornalista di Mediaset e Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" presente anche alla conferenza stampa di Edin Dzeko: "Dzeko non è uno che ama perdere ed è arrivato per far crescere la Fiorentina. Lui mi disse che voleva Firenze come coronamento di una grande carriera, nonostante l'interesse che aveva da parte di altri club e del Bologna. La Fiorentina sta mettendo dentro personalità vittorie e qualità che forse prima mancavano visto che come ha detto Dzeko se perdi tre finali qualcosa manca ma la squadra è lì. L'anno scorso ha preso De Gea, quest'anno Dzeko e forse Kessie..."

Come ha trovato invece Pioli che ha alzato fin troppo l'asticella? "Mi è parso carichissimo, sono state le parole di un uomo che ha passato diverse fasi nella sua carriera, ha vinto, ha provato i soldi dell'Arabia ed ora si può permettere di dire quello che ha detto in conferenza sugli obiettivi. Con lui la Fiorentina può provare a vincere un trofeo e siccome già 65 punti non erano pochi la Champions è alla portata. Per tutta la carriera non è mai partito con il favore dei pronostico ma, a parte il Napoli che è tre spanne davanti anche perché si è rinforzato già da prima, le altre non sono ancora perfette e lui pensa che anche la Fiorentina può essere lì. Allegri penso possa portare il Milan tra le prime quattro ma per le altre fatico ad immaginare una classifica già deciso. E' un campionato poco solido e dunque perché Fiorentina, Bologna o Como non possono buttarsi nella mischia?"

Kessie lo cita perché sa che è possibile? "A Cronache ho lanciato in anteprima la notizia su Retegui perché la sapevo ma il mercato non fa per me. Su Kessie ho solo letto la notizia e nell'ottica di voler portare giocatori forti e vincenti lui risponde al profilo".

Un giudizio su Kean? Se resta è il centravanti italiano più forte nelle mani di un tecnico esperto, lo è per potenza e struttura fisica, se arriva poi un club con tanti soldi non lo so ma certo se dovessi scegliere un centravanti forte sceglierei lui. Poi intorno ha qualità e giocatori forti, come Dzeko e Gudmundsson. Con loro la Fiorentina parte con tante aspettative poi ovviamente devo funzionare tante cose".

Ascolta tutto l'intervento dal podcast