ECCO LA SENTENZA GUDMUNDSSON: L'ISLANDESE GIUDICATO INNOCENTE

Finalmente la sentenza sul caso Albert Gudmundsson è arrivata: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'attaccante islandese della Fiorentina è risultato innocente verso l'accusa di "cattiva condotta sessuale" che lo vedeva coinvolto, per alcuni fatti risalenti all'estate 2023. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'eventuale ricorso che potrebbe essere portato avanti dall'accusa entro un mese.

Finisce il calvario

Nonostante la serenità che traspariva da tutte le parti fin dalla scorsa estate, Gudmundsson si mette così da parte un peso che si portava dietro da tempo e che lo aveva escluso anche dalla propria Nazionale. Come noto, la questione delle violenze sessuali è un tema a cui il paese nordico è molto attento e per questo ci poteva essere il rischio di una condanna che con grande piacere anche della Fiorentina non è arrivata. Ora, come detto, ci saranno quattro settimane per la ragazza che aveva portato avanti l'accusa per provare a puntare al ricorso sul caso ma il primo round è andato a favore del calciatore classe '97.

Come raccontato oggi a Radio Firenzeviola da Massimo Marianella, anche il padre del ragazzo era sereno: "Ho parlato con Gudmundsson un po' dopo la partita di domenica - ha raccontato il giornalista di Sky Sport - e l'ho visto particolarmente sereno, peraltro era con il padre e qualche amico e anche il papà era molto tranquillo. Aspettava Albert fuori dagli spogliatoi e gli gridava 'Albeert! Cena!". Lui è un collega perché commenta l'Islanda in tv, è stato buffo perché abbiamo ingannato il tempo raccontandoci il nostro lavoro. Anche il nonno di Albert è stato calciatore, infatti il papà mi diceva che nella sua vita ha fatto il figlio del calciatore, poi il calciatore e infine il commentatore. Tornando alla domanda iniziale ripeto che ho percepito grande serenità".