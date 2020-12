ECCO IL VERO RIBERY, AMRABAT S'IMPONE, VLAHOVIC OK

DRAGOWSKI – Traorè si presenta in solitudine e lui può fare poco per evitare il gol dello svantaggio. Si riscatta sul seguente tiro di Rogerio ma ringrazia Berardi che alza la respinta e più tardi è invece aiutato dalla traversa sul tiro di Obiang. Bravo e fortunato, 6

VENUTI – Traorè lo punta a metà del primo tempo e non è per niente semplice limitarlo, lui però recupera qualche pallone interessante al limite dell'area avversaria. Alza invece troppo la mira quando Vlahovic lo chiama al tiro in avvio di ripresa. Luci e ombre, 5,5

MILENKOVIC – Tagliato fuori dall'assist di Berardi osserva Traorè portare in vantaggio il Sassuolo. Più tardi riesce a stoppare un'iniziativa in area di Boga ma l'errore iniziale, oltre alla consueta ammonizione, pesa sulla sua prestazione, 5,5

PEZZELLA – Anche se la serata non è semplice il suo primo tempo è all'altezza e in avvio di secondo tempo si vede respingere anche un bel tiro sugli sviluppi di un corner. Recupera sicurezza, 6

CACERES – Incassato il gol in avvio, nel quale si fa sorprendere anche lui, trova distanze e misure nella prima frazione di gioco ma non sembra nelle migliori condizioni, 5,5

Dal 28'st IGOR – Entra in un momento delicato ma tiene alta la guardia, 6

BIRAGHI – Avrebbe il pallone buono nella prima occasione della gara ma manda clamorosamente fuori poi viene colpito duro da Berardi che viene ammonito. Chiude il primo tempo finendo anche lui tra gli ammoniti e quindi gestendo il nervosismo nel secondo tempo, 5,5

BONAVENTURA – Prova ad azzardare un tiro dopo 20 minuti ma il suo tentativo viene respinto, però si fa apprezzare in chiusura e anche nella ripresa non si risparmia, 6

Dal 41'st BORJA VALERO – S.v.

AMRABAT – Il primo ammonito, dopo poco dall'inizio, e forse anche per questo in lieve difficoltà quando c'è da fermare le ripartenze avversarie. Sale di tono nella ripresa e stavolta riesce a imporsi in mezzo al campo, 6,5

CASTROVILLI – Sostanzialmente ignorato dalla maggior parte dei compagni tocca pochissimi palloni nella prima mezz'ora. Non va meglio sui calci piazzati come alla mezz'ora di un primo tempo che chiude rimediando anche l'ammonizione. Si fa apprezzare con un bel tiro appena dentro l'area respinto da Consigli ma di lì a poco gli scappa Boga che spara sull'esterno della rete. Inevitabile aspettarsi (molto) di più, 5,5

Dal 28'st PULGAR – Il tentativo dal limite, dopo la traversa di Ribery, non è preciso, il resto è palleggio che regala qualche metro ai compagni, 6

RIBERY – Un bello spunto sulla destra che culmina con l'assist basso che Biraghi spreca dall'altra parte. Concede il bis con slalom in area alla mezz'ora ma il tiro non è imprendibile poi si procura il rigore per fallo di Locatelli. Rallenta i giri del motore nella ripresa ma meriterebbe il gol per l'azione nella quale centra la traversa. E' tornato il leader di cui aveva bisogno la squadra, 7

VLAHOVIC – Si fa notare dopo 25 minuti con una sponda (sbagliata) per Ribery che non c'arriva. Freddo dal dischetto riesce a trovare il pareggio mostrando personalità. Manda al tiro anche Venuti in avvio di ripresa confermando il momento di evidente ripresa, 6,5

Dal 28'st KOUAME – Schierato da prima punta fatica a far salire la squadra tenendo palla, S.v.

PRANDELLI – Siccome non c'è da vergognarsi nel difendersi si copre, rinuncia a Pulgar ma dietro ci sono Venuti e Biraghi con Milenkovic, Pezzella e Caceres. Davanti Ribery dietro a Vlahovic e Callejon in panchina. La diga regge poco più di 10 minuti poi Berardi e Traorè la infilzano come lama nel burro. Anche se l'iniziativa è sempre in mano agli avversari un'altra iniziativa di Ribery regala il rigore del pareggio a Vlahovic. Da quel momento in poi i suoi giocano alla pari col Sassuolo e provano a rispondere colpo su colpo. Entrano Igor, Pulgar e Kouame per Caceres, Castrovilli e Vlahovic (nel finale entra anche Borja Valero per Bonaventura) e anche se nel recupero è il Sassuolo a rimettere la testa in avanti portare a casa un pareggio stasera sgnifica muovere un primo passo in avanti, 6.