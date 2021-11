E VOLEVANO MANDARLO IN TRIBUNA! QUEI CAMBI RISULTATI VINCENTI

Credo che non sentiremo per un bel po’ coloro che, presi dalla rabbia e dalla vena intasata, hanno detto la qualunque su Vlahovic e avrebbero voluto fargli passare il periodo da qui alla fine del suo contratto in tribuna. Io capisco non fare cori personali per DV9, striscioni inneggianti al serbo o appuntargli al petto un’onorificenza, ma bisogna essere onesti e riconoscere il suo valore assoluto e quanto ancora può dare alla Fiorentina e quello che abbiamo visto ieri contro lo Spezia n’è la prova lampante. Il ragazzo non tira certo indietro la gamba e domenica ha pure tirato il rigore (i maligni diranno che non era sotto la Fiesole!) dando il via alla sua serata di grazia che si è conclusa col pallone che si è portato a casa per la tripletta messa a segno.

La gioia per quanto sta dando va di pari passo col magone per quello che sarà, ma spero che non si arrivi ad una rottura a gennaio perché ho i brividi al pensiero di chi potrà rimpiazzarlo. Anche se dovesse essere un campione, saprebbe adattarsi subito alla Fiorentina di Italiano? I rischi sono tanti e mi auguro che vengano fatte tutte le valutazioni del caso per dare seguito alle belle cose che si stanno vedendo e non per complicarsi la vita.

È chiaro che la vittoria porta la firma di DV9 ma è stata costruita dalla squadra e la svolta l’hanno data le sostituzioni nel secondo tempo. Il primo, infatti, è stato poco produttivo, non si riusciva ad andare in gol e sinceramente mi stavo un po’ preoccupando vista la caratura tecnica non proprio eccelsa del nostro avversario. Poi per me era categorico che la Viola vincesse: dovevamo in tutti i modi metterci alle spalle i gobbi le cui “disgrazie” calcistiche mi riempiono di gioia! Ringrazio i fratelli veronesi e il nostro ex Cholito per avere confezionato la nuova sconfitta di Allegri & co. Sono una provincialissima tifosa che si toglie queste magre soddisfazioni in attesa di quelle più... grasse!

Nella gara di ieri sono stati fondamentali gli ingressi di Odriozola e Callejon e se sul primo ho sempre avuto un’opinione favorevole (per me giocherebbe titolare fisso), tanto che appena entrato in campo la squadra ha cambiato ritmo, non mi sarei aspettata di dire la stessa cosa sul secondo spagnolo. Entrambi hanno confezionato un assist per Dusan, ma la cosa che mi sconforta, anche senza farne una tragedia, è vedere come Sottil continui a non essere incisivo. Peccato perché pensavo che dandogli fiducia sarebbe esploso, sarebbe salito anche lui alla ribalta delle cronache sportive ma ancora non ci siamo.

Ci siamo invece eccome con l’altro Riccardo sull’altra fascia e cioè Saponara che, nelle ultime due partite casalinghe ha dato bella mostra di sé tanto che contro lo Spezia si è visto omaggiare di un inchino da parte del nostro bomber.

La classifica è sempre più interessante e conforta il fatto di essere dietro alle big del campionato (tranne la Juventus!) ma oggi sono d’accordo col Mister quando dice che è troppo presto per parlare di obiettivi europei. Ci sono ancora troppi alti e bassi e forse è meglio vivere alla giornata e poi tirare le somme. Intanto auguro a Italiano e ai ragazzi una serena settimana di lavoro e auguro a noi tifosi di vedere una nuova tripletta di Vlaho già dal prossimo match!

La Signora in viola