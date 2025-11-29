Serie A, classifica e programma di domani: alle 18 la Fiorentina che prima osserva Lecce e Pisa
La tredicesima giornata continuerà domani per poi concludersi lunedì sera con Bologna-Cremonese. Domani invece il programma prevede il lunch match delle 12.30 Lecce-Torino che la Fiorentina osserverà con attenzione visto che è terzultima a 10 punti e con una vittoria si allontanerebbe ulteriormente (la squadra viola è penultima a 6 punti come il Verona). Stesso discorso per il Pisa (sempre a 10 punti) che alle 15 ospiterà l'Inter. Dopo Atalanta-Fiorentina alle 18, finale di domenica alle 20.45 con Roma-Napoli, sfida che per l'eventuale vincitrice vale la vetta.
La classifica aggiornata di Serie A:
Milan 28 (13 partite giocate)
Roma 27 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (13)
