Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Incroci pericolosi. I fragili viola a Bergamo sfidano l’ex Palladino, a Vanoli serve l’impresa
Corriere dello Sport-Stadio: "Come un derby. Palla avvelenato. La Fiorentina a casa di Raffa: vietato sbagliare".
La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina nei guai si aggrappa a Kean, rinato con Palladino".
Tuttosport: "Palladino e la Viola voglia di rivincita".
Pubblicità
Notizie di FV
Angeloni: "La Fiorentina chiede due giovani l'anno in prima squadra, che soddisfazione due 2006 contro la Juve"
L’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmettodi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaAlle 18 Atalanta-Fiorentina: davanti Piccoli con Kean, in mezzo ballottaggio Nicolussi-Fagioli
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Luca CalamaiUna Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com