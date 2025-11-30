Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Incroci pericolosi. I fragili viola a Bergamo sfidano l’ex Palladino, a Vanoli serve l’impresa

Corriere dello Sport-Stadio: "Come un derby. Palla avvelenato. La Fiorentina a casa di Raffa: vietato sbagliare".

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina nei guai si aggrappa a Kean, rinato con Palladino".

Tuttosport: "Palladino e la Viola voglia di rivincita".