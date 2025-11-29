Firenzeviola.it è anche su Youtube: iscriviti e rimani aggiornato!
Firenzeviola.it è anche su YouTube! Il portale per tutti gli appassionati di Fiorentina è presente sui principali social network per non farvi perdere neanche un aggiornamento e un'emozione legata alla squadra viola, tra questi anche YouTube, la piattaforma per le analisi e i contenuti video. Notizie, approfondimenti ma anche pillole di calciomercato: il canale di Firenzeviola.it è tutto questo. Clicca sulla campanella, iscriviti al canale e non ti perderai niente di tutto ciò che riguarda il mondo della Fiorentina.
Angeloni: "La Fiorentina chiede due giovani l'anno in prima squadra, che soddisfazione due 2006 contro la Juve"
Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logicodi Alberto Polverosi
FirenzeViolaAngeloni in esclusiva: “Il mio vivaio. Kouadio e Fortini non sono una sorpresa e Kayode non è un rimpianto. Vi spiego Kospo"
Luca CalamaiUna Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
