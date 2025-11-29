Fiorentina verso Bergamo con due pedine in più ma Gosens è ancora out
La Fiorentina domani giocherà a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Palladino ed è chiamata a muovere la classifica deficitaria. Il tecnico viola Paolo Vanoli potrà contare di nuovo su Dodo che ha recuperato dall'infortunio con la Juventus. Ma la notizia più bella, soprattutto per il giocatore che era fermo da aprile, è il ritorno di Kouame anche se difficilmente scenderà in campo visto il lunghissimo stop.
Entrambi sono stati infatti convocati. Out invece Gosens che, secondo quanto raccontato dal medico sociale Pengue nei giorni scorsi, ha ripreso in queste ore a giocare con il pallone leggero.
