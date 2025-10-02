È nata Emma! Congratulazioni a nonno Luca Calamai per il lieto evento

È nata Emma! Congratulazioni a nonno Luca Calamai per il lieto evento
Oggi alle 14:37Notizie di FV
di Redazione FV

Quale giorno migliore per diventare nonno per la terza volta se non quello dedicato alla festa dei nonni? Congratulazioni al nostro Luca Calamai che oggi, insieme alla moglie Lucia, ha salutato con emozione la nascita di Emma, prima nipote femmina dopo i nipotini Duccio e Leonardo. 

Tanti cari auguri per il fiocco rosa ai genitori Carlotta e Matteo e al fratellino Leonardo da parte delle redazioni di FirenzeViola e Radio FirenzeViola.  