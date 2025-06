FirenzeViola Dzeko, ma anche Immobile: le ultime sulle due trattative per l'attacco

La Fiorentina attende il suo nuovo allenatore - è solo questione di tempo per il ritorno di Stefano Pioli a Firenze - e intanto continua a lavorare ai propri obiettivi di mercato. Con l'avvallo del tecnico sta intrecciando i primi rapporti per un attaccante che possa convivere e all'occorrenza fare da sostituto a Moise Kean qualora nessuno dovesse esercitare la clausola da 52 milioni di euro per strapparlo ai viola. Il cerchio per ora si è ristretto a due obiettivi principali: Edin Dzeko e Ciro Immobile, con il bosniaco in vantaggio sull'italiano.

La situazione Dzeko

Come detto è l'attaccante ex Roma e la scorsa stagione al Fenerbahce l'obiettivo numero uno per la Fiorentina. Secondo Tuttosport c'è già un accordo di massima per un biennale a circa 2 milioni di euro, lui non vede l'ora di poter riabbracciare la Serie A dopo esser stato protagonista con la maglia della Roma ma anche con quella dell'Inter. La sensazione è che i prossimi giorni potrebbero essere decisivi visto che il Bologna è stato per adesso superato.

La suggestione Immobile

Partita come una suggestione, anche il nome di Ciro Immobile ha preso quota nelle ultime ore. L'ex Lazio vorrebbe tornare in Serie A dopo un'esperienza al Besiktas iniziata bene ma finita male. Le cifre sono molto simili a quelle che la Fiorentina è disposta ad offrire per Dzeko, su Immobile c'è anche il Milan e in questo momento resta indietro nelle preferenza. Ma l'estate è lunga e Immobile è un obiettivo viola.