DUNCAN, Che progressi: ora può partire titolare

Inizia pian piano a scalare le posizioni del centrocampo il nuovo acquisto viola Alfred Duncan. L'ex Sassuolo, pienamente recuperato dall'infortunio ai flessori patito a inizio gennaio, fin dall'inizio di questa settimana ha lavorato in gruppo e secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it è adesso in ballottaggio aperto per una maglia da titolare a Marassi al posto di Benassi. Il numero 24 resta al momento in leggero vantaggio su Duncan in virtù di una migliore forma fisica ma non è escluso che nella rifinitura in programma domani le gerarchie possano invertirsi, con il ghanese che sarebbe quindi pronto a partire dal 1' per la prima volta in maglia viola nello stadio dove si è infortunato a inizio 2020 (l'avversario in quella circostanza però era il Genoa).