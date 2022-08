DUE PUNTI PERSI DA RECUPERARE CENTRANDO L'EUROPA

Lo 0-0 maturato al Castellani ieri sera non può altro che essere definita un'occasione persa visto quanto successo nella ripresa sponda Empoli. L'espulsione di Luperto prima e l'uscita di scena di Cambiaghi quando Zanetti non aveva più cambi a disposizione, avevano messo i viola in una condizione di doppio vantaggio numerico e dunque di vantaggio in generale per provare a sbloccare la partita. Già con la Cremonese, con un uomo in più, si erano viste le stesse difficoltà sotto porta, ma questa volta il risultato finale ne ha risentito.

Italiano ha deciso di fare cambi uomo su uomo senza inserire due punte per fare maggiore densità in area avversaria e questo è apparso a tutti un potenziale errore visto che le occasioni create in 9 contro 11 sono state meno che in parità numerica. La squadra deve crescere da un punto di vista della forma e su questo non ci sono dubbi. Ma la difficoltà che talvolta dimostra in zona gol è un qualcosa che va corretto immediatamente, anche perché in Europa servirà un'altra squadra per superare il difficile turno di ritorno in Olanda.

Il grande turnover che l'allenatore sta portando avanti in questo inizio di stagione è stato pensato in funzione della partita di Enschede e sarà interessante capire qual è la squadra "titolare" che Italiano vorrà schierare nella trasferta di Conference. Proprio in quell'occasione si capirà meglio quello che potrebbe essere in canovaccio del resto della stagione, soprattutto in caso di accesso ai gironi europei.

È chiaro che l'umore non sarà al top dopo i due punti persi in quel di Empoli, ma la Fiorentina non ha tempo di piangersi addosso perché in pochi giorni si ritroverà a giocare la prima vera finale della stagione. Scordare il passato e guardare al futuro in una settimana che si concluderà col difficile incontro con il Napoli. Ma il campionato può attendere, dopo la grande delusione di ieri sera, avanti tutta verso i Paesi Bassi.