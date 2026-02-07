Dove vedere Fiorentina-Torino in televisione? Partita in co-esclusiva

Dove vedere Fiorentina-Torino in televisione? Partita in co-esclusiva
Oggi alle 19:15
Fiorentina-Torino chiuderà il sabato di Serie A con la partita in programma alle ore 20:45 all'Artemio Franchi di Firenze. Ma dove vedere la sfida in televisione? Il match sarà trasmesso in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport sul canale Sky Calcio e Sky Sport Uno.