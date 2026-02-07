Live Fiorentina-Torino 2-2, segui la diretta testuale di Firenzeviola!

22.48 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

90' +7' - FINISCE QUI. 2-2 tra Fiorentina e Torino, con i viola che prendono l'ennesimo gol allo scadere e l'ennesimo gol da palla inattiva.

90' +5' - Giallo per Aboukhlal che stende Dodo.

90' +4' - Maripan stacca tutto libero sul primo palo e centra l'angolino opposto, con De Gea che può solo guardare. Il Torino ha pareggiato allo scadere.

90' +4' - GOL DEL TORINO. HA SEGNATO MARIPAN.

90' +3' - Comuzzo sbaglia totalmente un intervento, si prende il giallo e dà una buona punizione sulla sinistra al Torino.

90' +2' - Giallo ad entrambi gli allenatori.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Giallo per Gineitis che calcia via il pallone dopo un fallo fischiato su Dodo.

86' - De Gea salva su Zapata! Dodo si perde Aboukhlal che crossa in mezzo, Zapata calcia a botta sicura ma centrale e De Gea riesce a parare con i piedi. Che brivido per la Fiorentina!

85' - Dentro anche Piccoli al posto di Kean.

84' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Piccoli e Ranieri al posto di Solomon e Parisi.

83' - Comuzzo salva su corner! Mischione in area con un tiro che esce da parte di Maripan che però trova il corpo di Comuzzo. Poi l'arbitro fischia un fuorigioco che però non sembrava esserci.

83' - Cambio nel Torino: fuori Che Adams, dentro Zapata.

82' - Ancora una buona azione di Harrison che però sbaglia al momento del cross per Solomon.

80' - Detto fatto, Parisi sbaglia un cross dopo una bella azione della Fiorentina.

78' - Prezioso fallo guadagnato da Parisi che sta giocando un'ottima partita sui due lati del campo.

76' - Ottima palla di Harrison per Fabbian che lanciato in contropiede viene fermato al momento di entrare in area.

72' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Mandragora e Brescianini, dentro Fabbian e Ndour.

69' - Cambio nel Torino: fuori Lazaro, dentro Aboukhlal.

68' - Punizione calciata bene da Mandragora: il pallone finisce fuori non di molto dopo una deviazione di Simeone che però l'arbitro non vede facendo infuriare il centrocampista.

66' - Altro giallo per il Torino con Marianucci che stende Solomon al limite dell'area.

64' - Gran lavoro spalle alla porta di Kean che fa prendere il giallo a Maripan per un fallo.

59' - Doppio cambio nel Torino: fuori Ilkhan e Kulenovic, dentro Anjorin e Simeone.

57' - Aveva sbagliato praticamente tutto, ma alla fine viene fuori il vero Kean, che inizia e chiude l'azione del vantaggio. Sponda perfetta per Solomon che trova alla grande Harrison: l'inglese imbuca per Kean che di prima calcia potente sul primo palo, Paleari non può nulla e la Fiorentina è in vantaggio al Franchi.

57' - GOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOLLLL!! KEAN PORTA IN VANTAGGIO LA FIORENTINA!

55' - Kean liberato in area mastica la conclusione. C'era fuorigioco.

51' - Mandragora ruba palla alto a Gineitis, Solomon da fuori area prende la mira a centra il sette: Paleari non può nulla e il punteggio torna in parità al Franchi!

51' - GOOOOOOLLLl!! GOOOOLLL!! LA PAREGGIA SOLOMON!

49' - Si riparte con le occasioni sbagliate dalla Fiorentina, Mandragora prima liscia in mezza rovesciata, poi Kean calcia alto sopra la porta.

48' - Cambio nella Fiorentina: dentro Harrison per Gudmundsson.

47' - Gudmundsson esce dal campo accompagnato dai medici senza neanche appoggiare il piede. Pronto Harrison al suo posto.

46' - Grossi problemi per Gudmundsson che resta a terra con le mani in volto dopo una botta alla caviglia. Probabile cambio in vista per Vanoli.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nel Torino: dentro Pedersen al posto di Obrador.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Senza ulteriori emozioni, FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Torino in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina all'intervallo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Vanoli ha invertito Solomon e Gudmundsson portando l'islandese sulla destra, fin qui però il cambio tattico non sta dando frutti.

40' - Giallo per Dodo che protesta vistosamente dopo un fallo evidente non fischiatogli dall'arbitro in area. In realtà il fischietto aveva lasciato il vantaggio alla Fiorentina.

39' - Comuzzo! Va aggiunto anche lui alla lista delle infinite occasioni sbagliate dalla Fiorentina, con il difensore che svetta di testa ma colpisce alto di pochissimo.

37' - Incredibile sfortuna della Fiorentina, con un tiro di Gudmundsson che esce di pochissimo a lato della porta di Paleari.

35' - Doppia occasione per la Fiorentina che prova a reagire, prima con un mancino di Kean deviato in corner, poi con Parisi che prova un tiro sparando in curva da fuori area.

34' - Ancora Paleari decisivo, stavolta su Mandragora. Schema da corner che libera il mancino del centrocampista la cui conclusione viene parata dal portiere avversario.

33' - Brescianini! Tocco sotto di Fagioli a liberare il compagno che prende la mira e calcia col mancino, trovando però l'opposizione di Paleari con i piedi.

30' - Giallo per Lazaro che trattiene vistosamente Parisi.

29' - Colpo duro per la Fiorentina che sembra aver subito anche il contraccolpo psicologico. Il gol preso è stato veramente brutto da prendere per l'atteggiamento della difesa.

26' - Dormita clamorosa della difesa della Fiorentina e in particolare da Dodo, che tiene in gioco Casadei ma non lo marca: il cross lo trova tutto solo a tu per tu con De Gea e non può sbagliare. Torino in vantaggio al Franchi.

26' - GOL DEL TORINO. LA SBLOCCA CASADEI.

23' - Le emozioni ora non abbondano ma continua ad essere il Torino a controllare il gioco. La Fiorentina in questa fase attende.

19' - Dopo i primi minuti infuocati ora i ritmi si sono un po' abbassati anche per qualche errore tecnico. Partita che comunque resta aperta con il Torino che prova a far gioco come la Fiorentina.

15' - Bell'azione di Fagioli che spezza un raddoppio e lancia per Kean, Maripan però fa buona guardia e copre.

11' - Coco! Il difensore del Torino colpisce di testa tutto solo in area da posizione defilata e non trova la porta. Ma è incredibile che la partita sia ancora sullo 0-0: le difese stanno concedendo tantissimo.

10' - Kean sbaglia a tu per tu con Paleari! Lancio illuminante di Fagioli per l'attaccante che fallisce la terza occasione sparando alto davanti al portiere avversario.

7' - Lazaro! Ancora un'occasione, di nuovo per il Torino che sugli sviluppi del corner libera l'esterno al tiro con il mancino: palla alta di pochissimo.

6' - Torino ad un passo dal gol! Brivido per De Gea che vede un pallone uscire di un soffio dopo una deviazione di Parisi su tiro a botta sicura di Kulenovic. Che spavento per la Fiorentina.

6' - Ancora Kean vicino al gol! Il numero 20 colpisce di testa su corner, angola bene ma la conclusione è debole e Paleari in tuffo salva i suoi.

5' - Kean! L'attaccante sbaglia il tiro su un pallone rimasto a metà dell'area dopo un inserimento di Brescianini. Palla fuori.

4' - Bella giocata di Solomon che va via sulla destra e mette in mezzo rasoterra, il cross però viene allontanato dal Torino.

2' - Un grandissimo aggancio aereo di Kean viene vanificato da Brescianini che sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno. Ma subito prima giocata di Kean al Franchi.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Torino che giocherà in maglia bianca. Fiorentina con la divisa viola.

È tutto pronto all'Artemio Franchi di Firenze per la partita valida per la 24esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Torino, calcio d'inizio in programma alle 20.45. Una partita fondamentale in chiave salvezza per i viola ma anche per i granata, reduci dai 3 punti raccolti in casa contro il Lecce ma ancora invischiati nelle posizioni meno nobili. Dove la Fiorentina si trova ormai da inizio stagione e nonostante un buon 2026 è sempre impantanata al terzultimo posto: Vanoli vuole dare una sferzata importante e stasera l'occasione è ghiotta. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi! Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Harrison, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Israel, Siviero, Aboukhal, Anjorin, Pedersen, Simeone, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Perciun, Zapata, Nije.