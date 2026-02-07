Per Gudmundsson si è trattato di trauma distorsivo alla caviglia sinistra

FirenzeViola

Per Gudmundsson si è trattato di trauma distorsivo alla caviglia sinistraFirenzeViola.it
Emergono i primi responsi in merito all'infortunio occorso ad Albert Gudmundsson nel secondo tempo della partita pareggiata dalla Fiorentina 2-2 sul Torino. Il calciatore islandese ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. 